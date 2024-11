"¿Yo? No, no, no... Si te sirve de consuelo, yo a Lequio... No he compartido ni siquiera sofá de compañera, colabora, así que imagínate lo que conozco yo a Lequio", es su respuesta. Carlo insiste, "pensé que ibas a saltar", pero Beatriz Archidona le da pie a que responda a lo que ha visto en el vídeo que el programa acaba de mostrar y así dejar pasar este incómodo momento.