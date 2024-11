Elena Tablada da a entender que Javier no ha estado a la altura como padre, pues critica que él mismo se pusiera sus propios horarios en el trabajo y siempre fueran nocturnos: "Cuando tienes un hijo, tu hijo es lo primordial, tienes unas responsabilidades ". Es aquí cuando salen a la luz varias de sus discusiones : "La primera culpable fui yo, que lo toleraba", comenta cuando habla de algunos de los desplantes de su ex mientras eran pareja. Remata diciendo que ella quiso cambiarle, pero que él "no cambia, no madura".

A pesar de que Ungría lo niegue, Elena Tablada insiste: "Javier me dijo 'le he cogido manía a tu hija' y eso me partió en dos". No lamenta haber contado este aspecto tan íntimo de la relación de su hija Ella con su ex porque le ha servido de terapia. "Mi hija ha visto todo el documental ('Me quedo conmigo') y me ha dado las gracias porque ha dicho 'mami, seguro que has ayudado a muchas personas con esto'. Era parte de mi sanación. No me hubieran importado unos cuernos, me partió en dos que (Javier) cogiera a una nena, la pusiera en medio y dijera 'esta es la culpable'. Ahí le dije 'te tienes que ir".