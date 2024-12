Así es la vida actual de Paloma González, la estilista de 'Cámbiame'

Antes de que Juan Alfonso Milán abandonase el programa, Paloma había descubierto una infidelidad y había decidido cortar su relación con él estando todavía dentro del concurso. Paloma acudió al plató para aclarar en primera persona todo lo que había ocurrido en una entrevista que le hizo Carlos Sobera: " Lo de los cuernos es lo que menos me importa, me los habrá puesto más veces y no me he enterado ", aseguró Paloma González.

"Él dice que en la granja se ha dado cuenta de lo que siente por mí y que ha madurado, que va a cambiar y que me quiere, tengo que creerle pero eso a mí no me ha curado. Siempre quiero creer a las personas cuando me dan su palabra. Él dice 'quiero cambiar' pero en el momento que estoy ahora no me siento preparada… Soy una persona que tengo dependencia emocional y no me cuesta reconocerlo. El primer año de nuestra relación era sana pero el ultimo año, si hubiese tenido amor propio, en más de una ocasión lo hubiera dejado", añadió Paloma entre lágrimas durante su entrevista. Desde entonces, la estilista ha disfrutado de su soltería dedicándose tiempo a si misma, a su trabajo y a sus viajes, sin iniciar ninguna otra relación sentimental.