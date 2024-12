Elsa Mateos, de 'Gran Hermano', confiesa por qué no liga: "Llevo dos años sin estar con un chico"

Tras unos días desaparecida de las redes, la examiga de Manu ha regresado para contarle a sus seguidores lo que ha descubierto sobre sí misma

Esa revelación, propiciada en una charla con sus amigas, le ha hecho a la exconcursante de 'Gran Hermano' saber por qué no liga

Elsa Mateos acudió a '¡De viernes!' para tener un cara a cara con Manu después de descubrir a través de las redes sociales que él ya no la consideraba su amiga. Tras su aparición en televisión del pasado viernes, la exconcursante de 'Gran Hermano' decidía desaparecer de las redes sociales, a las que ha vuelto ahora para contarle a sus seguidores cómo se encuentra y lo que ha descubierto sobre sí misma gracias a este período de reflexión y a una conversación con sus amigas.

"Me pasaba por aquí para deciros que estoy, que estoy mejor y que me han venido bien estos días de desconexión", ha comenzado diciendo la vasca, que tras ese comienzo ha querido darle las gracias a sus seguidores por "el cariño y la atención" que le profesan a diario: "Me estáis ayudando mucho a conocerme más porque yo me analizo mogollón. '¿Por qué me siento así?, ¿por qué he reaccionado así ante esta situación?'. Y me ha venido bien esta atención que me estáis dando para analizarme".

Con ese análisis, motivado por las muestras de cariño que recibe a diario de forma virtual, se ha dado cuenta de que no está acostumbrada a recibir atención y ha recordado que es porque no tiene ningún contacto con su familia: "Ya sabéis que desde los 22 años [ahora tiene 30] estoy sola. No me ha quedado otra que ser fuerte y yo me digo a mí misma que no necesito a nadie para nada. Incluso cuando he estado en algún momento mal no pido ayuda ni a mis amigas".

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que siempre le cuenta sus problemas a sus amigas una vez que los ha solucionado: "Me estáis ayudando a darme cuenta de que está bien ser fuerte y autosuficiente, pero que también hay que dejarse querer y yo no lo hago. Eso lo extrapolo al tema parejas... El otro día, hablando con mis amigas les dije que yo no ligo nunca y me dijeron que estaba muy cerrada. Yo no sabía a qué se referían: '¿Qué voy a estar cerrada? Simplemente es que no me hablan chicos y yo tampoco sé ligar'".

Elsa, que lleva soltera cuatro años, le ha confesado a sus seguidores que cree que sus amigas tienen razón y que ya ha entendido qué querían decirle: "En cuatro años solo he estado con un chico y va a hacer ya dos años que estuve con ese chico, y estuvimos poco... seis semanas o así. El chico era maravilloso y se portó muy bien, pero no fue a más porque no conectamos y no había nada que hacer ahí".