Elsa y Manu han roto su relación de amistad. Todo habría surgido hace unas semanas, cuando aún convivían en la casa de 'Gran Hermano': "Yo veo ciertas actitudes en ella en la casa que no me gustan. Me alejo de ella y luego confirmo lo que yo pensaba. Por ejemplo, siempre se ponía la primera para todo, no le daba la oportunidad a los compañeros de leer una prueba, cierto carácter autoritario y noté que yo le gustaba", detalla él antes de reencontrarse con ella en el plató de '¡De viernes!'.