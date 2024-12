Adara Molinero y Hugo Sierra: los peores momentos de su relación

Hugo Sierra y Adara Molinero rompieron su relación sentimental durante 'GH VIP 7'

Adara Molinero se sentó en 'Sábado Deluxe' meses después de su ruptura y habló de los peores momentos de la relación

Adara Molinero no olvida a Hugo Sierra y hace tan solo un día se emocionaba al hablar de él en el formato ‘En las mejores familias’ de Mtmad. Un programa en el que se abrió como nunca y donde terminó llorando por el padre de su hijo.

La ex gran hermana se lamenta porque su historia con él no funcionara, pero hay que recordar que, aunque vivieron muchos momentos buenos juntos, también hubo otros que terminaron desgastando su relación. ¡Los recordamos!

Los momentos más duros de Adara Molinero y Hugo Sierra

A los pocos meses de ganar ‘GH VIP’, una vez rota su relación con el padre de su hijo, Adara Molinero acudió al programa ‘Sábado Deluxe’ para contar su versión de la separación y para hablar de los momentos más duros que había vivido con él.

En una entrevista con Jorge Javier Vázquez, la hija de Elena Rodríguez se sinceró como nunca y explicó algunas escenas que había vivido con Hugo Sierra y que habían provocado un importante desgaste en su relación.

Ella ya no era feliz con él en la última etapa de su noviazgo, pero ¿Cuál era el motivo? Ella misma lo contó en el que era el programa de las noches de Telecinco, donde detalló episodios que vivió con el uruguayo y la familia de este.

“Mi estancia en Palma de Mallorca viviendo con ellos fue durísima, no lo sabe nadie lo que pasé allí. Me sentí muy sola, no tenía a nadie, no tenía amigos ni familia, solo le tenía a él”, declaró Adara Molinero, recordando cómo se sintió cuando estaban juntos.

“Lo tenía a él, pero era como si estuviera con un compañero de piso porque era muy frío conmigo, no me hacía mucho caso y era bastante independiente”, explicó. “La familia de él no puede hablar de lo que pasaba en casa, porque la que estaba con él era yo. Éramos nosotros los que sabíamos que pasaba”, añadió.

La soledad que sintió ella cuando estaba en la isla balear fue uno de los peores momentos de su relación con Hugo Sierra, pero no el único. La concursante de ‘Supervivientes’ contó que la relación con la familia de él era buena, pero que en alguna ocasión tuvieron algún rifirrafe.

“No encontraba consuelo en la madre de él, ella me decía que su hijo era su hijo y que siempre le iba a dar la razón. Creo que hubo algún roce, pero no me acuerdo por qué exactamente”, aseguró en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Pero la cosa no quedó ahí. Adara Molinero estaba de lo más sincera y quiso contar algo que le dolió especialmente. Un gesto que tuvo Hugo Sierra con Elena Rodríguez y que a ella le partió el alma.