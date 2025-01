Ruvens se cambia de look en directo y habla de su relación actual con Óscar

Desde que saliera de la casa de Guadalix de la Sierra, el aspirante a director de cine está imparable en sus redes y sus vídeos se están haciendo famosos entre sus seguidores. "Otra noche más sacando sonrisas", "tus directos son risas aseguradas", "nunca nos aburrimos contigo" , son algunos de los muchos comentarios que recibe y, ¡no es para menos! En este último Ruvens no solo ha contestado a todo lo que le han preguntado, sino que también se ha cambiado de look con sus fans de testigos.

Y, por si este show no fuera suficiente, Ruvens ha amenizado la sesión de peluquería con bromas, anécdotas y respuestas de aspectos importantes de su vida. Es ahí cuando ha aclarado que sigue hablando con Óscar fuera, pero que no es con el único con el que tiene contacto. "Hablo con Óscar, con Edi, con Laura, con Adri también he hablado. Hablo con la gente. Yo no tengo problema en hablar con nadie. Ya lo sabéis", ha sentenciado.