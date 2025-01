Violeta ha inaugurado el año con una sesión de fotos . "Os voy enseñando cositas", es como ha empezado para acto seguido ofrecer un carrusel de imágenes en distintos poses y estilos con los que ha cautivado a sus followers. Estos no han podido resistirse a comentar los increíbles looks y posados .

Las fotos en bikini, con outfit estilo vaquero, chándal o arreglada con moño y un mono negro han descubierto a una espectacular Violeta Crespo. Unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie y que han conseguido en muy poco tiempo infinidad de 'likes' y comentarios de su legión de fans. "La belleza de esta mujer", "menuda sesión de fotos más top", "impresionante" , han dicho, mientras otros se han acordado de su novio. "Normal que Edi esté enamorado de semejante pivón" , "Edi, entendemos que estés enamorado de esta rubia".

Desde que saliera de la casa de Guadalix de la Sierra, la de Toledo no deja de mostrar con naturalidad cómo está siendo la vuelta a su nueva vida en sus perfiles sociales. Además, Violeta no deja lugar a dudas de su amor por Edi. No solo cuenta lo que le está ocurriendo en su día a día, sino también lo que siente por el gallego y que tanto celebran sus seguidores.