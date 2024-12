El que fuera pareja de Fani Carbajo ha estado envuelto en muchas polémicas últimamente, como la tórrida conversación con Vanessa Bouza que ha salido a la luz , y quiere dar la cara después de que su exnovia confesara la infidelidad con la famosa concursante de ‘GH’. “Trabajamos juntos en un gimnasio”, empieza explicando el exconcursante de 'La última tentación' al desvelar el pasado que les une . Parece que Christofer no tiene reparo en abrirse y confesar la verdad : "Yo he hecho muchas cosas mal con Clara”, admite.

El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido dar su versión de lo sucedido tras todas las acusaciones que ha recibido últimamente. Sin embargo, al descubrir los errores que ha cometido, los colaboradores no han dudado en comentarlo todo: “Qué feo Christofer con lo que tú has pasado que hagas esto”. El influencer admite no haberse portado bien con la que fuera su pareja y el entorno de su exnovia saca a la luz sus infidelidades: "Me arrepiento porque se portó bien conmigo".