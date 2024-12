"Y nada más", ha escrito Madame de Rosa, dejando claro que ahora mismo no le queda otra que centrarse en su hijo y volcar todos sus esfuerzos en él. Y parece que su hijo Romeo es plenamente consciente de que su madre también necesita una buena dosis de mismos, a juzgar por este regalo que le ha hecho en un momento clave para ella. "Lo llena todo. Sensible y cariñoso. Me dice que me quiere hasta el país de nunca jamás, obsesionado con Frozen, Simba y el Real Madrid, no puedo evitar morirme de risa cuando saca el dedo de la palabrota y pone la cara de pillo de su padre...", decía la influencer para felicitarle en uno de sus cumpleaños.