"Nadie es jamás un vehículo para el cambio por sí solo y los galardonados que homenajeamos hoy son prueba de ello. La creencia de mi madre en el poder de los jóvenes para impulsar cambios positivos sigue inspirándome todos los días. Sin importar los desafíos que enfrentamos, ya sea el cambio climático, la salud mental o las injusticias sistémicas, su legado y los esfuerzos de los jóvenes para inspirar más acciones en el mundo me llenan de esperanza", agregó.

Esto ocurre después de que el príncipe Harry asistiera anoche a una fiesta en la ciudad de Nueva York para celebrar la apertura de una exposición de arte para recaudar fondos para Sentebale, la organización benéfica africana que cofundó. El duque de Sussex posó para fotografías con artistas en la galería Ki Smith mientras contemplaba obras que forman parte de 'Friend: A Survey of Op Art and Minimalism'.

El compromiso en solitario del miembro de la realeza de 40 años fue el segundo de este miércoles después de hablar en el Dealbook Summit de 'The New York Times' más temprano, mientras que su esposa Meghan Markle estaba a cientos de kilómetros de distancia en Los Ángeles en un evento de gala con su amigo Tyler Perry. La exposición reúne una colección de obras de pioneros del minimalismo y del arte óptico junto a artistas contemporáneos y se abrirá al público el 14 de diciembre. El príncipe Harry también reveló anoche que él y su esposa Meghan Markle no tienen planes de regresar al Reino Unido con Archie y Lilibet.