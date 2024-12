Este 2024 ha sido de lo más complicado para la familia real británica. También lo está siendo para el príncipe Harry y Meghan Markle. Desde que un juez determinara que el duque de Sussex no puede ampliar su demanda contra el editor del tabloide 'The Sun' por recopilación ilegal de datos hasta la victoria de Donald Trump en Estados Unidos , con la que podría ser deportado.

Recordemos que en sus polémicas memorias, Spare, publicadas en 2023, aseguraba haber recurrido a las drogas en alguna que otra ocasión, algo que habría tenido que revelar en los documentos de inmigración al abandonar Reino Unido y mudarse a Estados Unidos. Motivo por el que el político mostró a principios de año su total rechazo al hijo menor del rey Carlos III y explicando que, de haber podido ejercer el poder en aquel momento, no le habría ofrecido protección alguna. "Estaría solo si fuera por mí", añadió en conversaciones con 'The Daily Express US'. Y ahora que ha sido reelegido para ocupar la Casa Blanca, su estancia en Estados Unidos podría pender de un hilo.