En primer lugar, el colaborador ha explicado el motivo por el que aún no se ha visto a Terelu: "Ha estado hasta muy tarde ayer, de madrugada", ha comenzado. Ha sido entonces cuando ha desvelado algo que por el momento desconocíamos: "El niño nació ayer por la noche".

El nieto de la mayor de las Campos y Mar Flores, no ha nacido el Día de la Constitución, si no el 5 de diciembre, tal y como ha confimado Kike. "Ayer estuvo Terelu, estuvo también Carlo, el abuelo. Esta mañana ha estado también Alejandro Rubio visitando a su hija y a Carlo, y luego hemos visto llegar a Mar Flores", ha contado.

"Están todos súper contentos, felices, ha salido todo muy bien. Esta mañana he escrito a Alejandra, me ha contestado. Me imagino que este fin de semana recibirá el alta. Está súper contenta, el parto fue fenomenal. Es una alegría muy grande para toda la familia".