Asraf Beno ocultó la verdad a Isa Pantoja en el pasado: "Creo que lo entenderá"

Asraf Beno se sinceró con Isa Pantoja en el programa 'Volverte a ver' de Telecinco

Sale a la luz el secreto que Asraf ha intentado ocultar a Isa Pi durante años: "Es algo de lo que se avergüenza"

Asraf Beno llevaba mucho tiempo ocultando algo de su pasado a Isa Pantoja y, por fin, tras años guardado en un cajón, su secreto veía la luz este domingo en el programa ‘Fiesta’ de Emma García. Una noticia bomba que dejaba a todos en auténtico shock.

Sin embargo, hay que decir que esta no es la única vez que el exconcursante de ‘Supervivientes’ esconde una parte de su vida a la que es su pareja. Hace años, eligió no contarle un episodio de su vida y también se terminó descubriendo en Telecinco.

Asraf Beno ya ocultó un secreto a Isa Pantoja

El ahora yerno de Isabel Pantoja estuvo a punto de participar en ‘Supervivientes’ en el año 2020, pero todo se torció cuando se hizo el reconocimiento médico y encontraron una anomalía en su cuerpo.

Un problema de salud del que habló alto y claro en el programa ‘Volverte a ver’ de Telecinco. Un espacio en el que se abrió en canal con Carlos Sobera y donde habló por primera vez de lo mal que lo había pasado.

“Me dijeron que tenía una enfermedad muy grave. Me llegaron a decir que podía ser mortal y que me moría en menos de un año”, explicó Asraf Beno, con los ojos plagaditos de lágrimas. Estaba destrozado y lo que más le pesaba era haberle ocultado esa parte de su vida a su pareja.

Para no preocuparla, prefirió llevarlo en secreto y no le dijo absolutamente nada: “No le gustará que le mienta, pero ella me conoce y sabe que soy un poco reservado, que no me gusta preocupar a la gente, exponer mis problemas, creo que lo entenderá”, afirmó.

Había estado mucho tiempo sufriendo en silencio y aprovechó su visita al programa ‘Volverte a ver’ en 2020 para contarle a su pareja, delante de todos, la enfermedad que le habían diagnosticado y de la que, por suerte, ya se había recuperado.

“He estado mal internamente”, dijo el hermano de Anuar cuando tuvo a Isa Pantoja delante. “Estaba mal por unos temas de salud, me encontraron una anomalía en los pulmones y lo he estado pasando muy mal”, declaró, mientras lloraba.

“Me han dicho que no es tan malo como pensaban y quiero decirte que no quiero que entre nosotros haya nada que ocultar”, le dijo a su pareja, asegurando que jamás volvería a ocultarle nada. Algo que, tal y como pudimos ver este domingo en ‘Fiesta’, podría no haber cumplido.