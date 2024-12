"'' Mi madre lleva mintiendo toda la vida y yo no tengo miedo de nada , a ver qué cuenta ahora. Me parece perfecto que se siente, es su manera de hacer las cosas, toda la vida lo ha hecho así'', comentó.

"De mi madre me espero cualquier cosa porque lleva varios años diciendo una cosa y otra y fabricando una mentira. Hay que tener fe en que cuente la verdad. Yo he contado mi vida, lo que he vivido con ella, no he hablado mal de ella, se trata de lo que yo por desgracia he vivido a su lado'', añade el celebrity.