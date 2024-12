Javy López habla de sus planes de futuro tras las declaraciones de Ruth Basauri

La de Basauri ha querido dejar claro que no ha habido ninguna infidelidad, terceras personas o broncas entre ellos, sino que le resulta incompatible seguir pensando en mantener una relación a distancia al menos otro año más, que era lo que quería Javy. La madre de la influencer ha asegurado que no quiere que retomen la relación, aunque se besen y se muestren cariñosos cuando él acude a Madrid a visitar al niño, porque la ha visto pasarlo muy mal y no cree que él vaya a dar el paso de dejar su trabajo en Galicia para mudarse junto a su familia a la capital .

Tras estas declaraciones, Javy ha hecho un directo en sus redes sociales y sus seguidores le han preguntado si no se plantea dejar el trabajo en el grupo de música. "¿Cambiaría de trabajo? Podría ser algo que me plantease en algún tiempo, sí, desde luego hay cosas que... Bueno, familia, no me tiren de la lengua", ha respondido él, confirmando que este tema es un asunto delicado para él porque es el que motivó su ruptura con la madre de su hijo.