Después de desvelar el motivo real de su ruptura, Adara Molinero ha sido la encargada de preguntarle a su invitada si cree que es posible que vuelva con el papá d el pequeño Dylan . Tras una pausa, Ruth Basauri se anima a responder, aunque su discurso se ve entrecortado al comenzar a brotar de sus ojos lágrimas. " Te digo sinceramente... No quiero llorar" , señala la creadora de contenido mientras intenta calmarse.

Una situación que logra emocionar a Adara Molinero, que no ha tardado en levantarse para abrazar a Ruth Basauri. "Lo quiero muchísimo", recalca la influencer refiriéndose al padre de su hijo. A la vasca le encantaría poder volver al momento en que su relación con el cantante se vino abajo para cambiar las cosas, pero es algo imposible. Sin tapujos, La extronista confiesa qué debería pasar para volver con Javy López y dejar atrás todo el daño que le ha causado.

Por otro lado, 'En las mejores familias' no podía faltar la madre de Ruth Basauri, la cual ha compartido con su hija todos los malos momentos que ha vivido durante su relación con el padre de su nieto. Maribel Talleda, madre de la influencer, confiesa que no estaría de acuerdo con una reconciliación entre su hija y el cantante. Con total sinceridad y buscando lo mejor para su hija, la invitada al videopodcast confiesa el motivo por el que no quiere que vuelvan a estar juntos.