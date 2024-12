Melyssa Pinto ha estado muy ausente y al reaparecer en su redes se ha sincerado sobre el delicado momento que atraviesa . La exconcursante de 'Supervivientes' , entre lágrimas, ha confesado que está mal anímicamente y que lo que realmente quiere sería no salir de la cama. La influencer, de 33 años , se encuentra al límite y, tras hacer públicos sus sentimientos en su perfil oficial de Instagram, ha admitido sentirse todavía peor.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que últimamente todo le sale mal y, sin revelar exactamente los problemas que le han llevado hasta este estado de abatimiento, Melyssa Pinto ha descrito cómo está de una forma muy precisa. "Pensé que no iba a salir de mi cama porque cuando tengo un problema soy así y lo único que me apetece es meterme en un agujero y no salir".