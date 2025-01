"El amor de mi vida sin ninguna duda", escribió Anita en su perfil cuando su bebé llegó al mundo hace tres años, convirtiéndola en madre primeriza a sus 24 años. Un año después de su nacimiento, hacía balance sobre su experiencia con la maternidad: "Volvería a repetir una y otra vez todo con los ojos cerrados, porque ha sido un año duro, pero un año lleno de amor puro, un año lleno de experiencias, un año lleno de 'miedos', un año lleno también de cansancio y un año lleno de aprendizajes... Me has enseñado lo que son las sonrisas verdaderas, has potenciado todas mis capacidades, eres quien me da color en los días grises, mi motor de vida, mi alegría y sobre todo mi fuerza".