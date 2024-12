Durante las cenas de gala en la que participan miembros de la realeza hay un elemento que se convierte en el centro de las miradas: los looks y las joyas de los invitados, un momento clave en el que las familias reales muestran su riqueza cultural, tradición y ostentosidad. Sin embargo, se espera que este banquete sea totalmente distinto. Tal y como se prevé, y salvo que decidan sorprender en el último momento cambiando una norma no escrita, la reina Letizia no llevará tiara, una de las piezas clave del joyero de toda soberana.