En su declaración, Major señaló que la decisión de la separación -que no divorcio- fue tomada " de mutuo acuerdo " y que no habría cambios en los derechos de sucesión del príncipe Carlos ni en el título de Diana como princesa de Gales. El comunicado subrayó que ambos continuarían desempeñando sus roles como padres de los príncipes Guillermo y Harry, priorizando su bienestar por encima de todo.

"Se anuncia desde el Palacio de Buckingham que, con pesar, el Príncipe y la Princesa de Gales han decidido separarse. Sus Altezas Reales no tienen planes de divorciarse y sus posiciones constitucionales no se ven afectadas. Esta decisión se ha tomado de forma amistosa y ambos seguirán participando en la crianza de sus hijos. La reina y el duque de Edimburgo, aunque tristes, comprenden las dificultades que han llevado a esta decisión", comunicaba Major. De aquel día han pasado ya 32 años. No fue hasta el 28 de agosto de 1996 cuando se hizo oficial su divorcio.