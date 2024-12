"Es igualito a su madre, no se puede negar que es hijo mío" , ha bromeado la presentadora y colaboradora de televisión junto a la foto del perro dentro de su útero. Y es que Nagore Robles tiene, de momento, suficiente con ser madre 'perruna' de su adorado Nash. Eso sí, sus seguidores parecen no perdonarle esta "broma de mal gusto" y la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de todo tipo.

"No puedes jugar así con nuestros sentimientos", "el susto... me moría de alegría", "haciendo bromas con algo que otras darían lo que fuera", "he infartado de emoción, después de risa", "me lo he creído, no hagáis esto", "me encantan tus ocurrencias", "me hubiese alegrado mucho por ti", "¿cuál es la gracia?", "qué mal gusto, cuando hay mujeres que no pueden quedarse embarazadas" o "¿se va a llamar sibo?", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación donde Nagore Robles ha lucido este 'embarazo' que ha generado falsas esperanzas entre sus seguidores.