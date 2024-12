En primer lugar, ha sido Boris Izaguirre quien desvelaba que estuvo en la casa de Bárbara Rey donde tuvo más de un encuentro con el Rey emérito y en donde degustaron la famosa paella de la que la vedette ha hablado en más de una ocasión: "Lo de que dice de que estaba todo perfectamente organizado yo ya lo sabía. Tuve que hacer con ella (Bárbara Rey) un reportaje y ella me metió en su baño. Me puso en el jacuzzi para que viera cómo era su baño".

En ese momento, Xavier Sardà confesaba algo que dejaba a todos en shock: "Bárbara Rey venía a Crónicas Marcianas y me lo contaba a mí antes de empezar el programa. Y yo le decía que no me contase nada porque, si no, lo diría. 'No me digas más'".