Ana Rosa interrumpe el programa en pleno directo por una llamada: "Es la primera vez que nos ha pasado"

Todos los colaboradores se pensaban que esa llamada que estaba manteniendo en secreto Ana Rosa podría estar relacionado con Alejandra Rubio y su ingreso a la Fundación Jiménez Díaz para dar a luz a su primer hijo. Sin embargo, todo se trataba de un malentendido. "Es que estaba esperando que me llegara el pedido del supermercado y no me llegó. Me han llamado que lo acaban de llevar", cuenta entre risas Ana Rosa.