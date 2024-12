Adjuntando fotografías de la entrevista, la que fuera mujer de Ángel Cristo ha roto su silencio de forma tajante. "Ayer fue una noche complicada, sí, lo fue. Pero más allá de eso, la parte bonita, buena, positiva y liberadora es que por fin he podido expresar cómo me siento y me he sentido como mujer durante tantos años. Me creerán, no me creerán, ¡que más da! Sólo sé que estoy agradecida por todos los mensajes de apoyo y las personas que sé que me quieren y también me apoyan", ha comenzado escribiendo la actriz.