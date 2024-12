La vedette concede hoy una entrevista especial en '¡De Viernes!'

Su hijo Ángel Cristo Jr. ha estado vertiendo acusaciones contra su madre durante el último año

La vida personal de Ángel Cristo Jr: su novia, su hija, su vida laboral y las secuelas de su ictus

Esta noche tenemos una jornada bárbara en Telecinco. La vedette Bárbara Rey por fin rompe su silencio sobre el desagradable enfrentamiento que mantiene con su hijo, Ángel Cristo Jr. en un programa especial. Durante los últimos meses hemos asistido a un continuo cruce de reproches, demandas y descalificaciones entre la vedette y su primogénito que, para aclararnos, desde Outdoor hemos decidido ordenar cronológicamente.

Varias décadas de relación cordial

La ruptura entre Bárbara y su hijo nos pilló a todos por sorpresa porque durante décadas madre e hijo parecían tener una relación idílica. Su hijo mayor había optado por una vida anónima y discreta y solo aparecía en público para evidenciar sus aparentemente fuertes lazos familiares. Ángel acompañaba a su madre en las citas profesionales más relevantes como la presentación de la serie biográfica sobre la vedette o acudía a los platós para defender a su hermana Sofía cuando participaba en programas de telerrealidad. Era, en definitiva, un hermano y un hijo ejemplar.

Primavera del año 2023: Ana Herminia irrumpe en la vida de Ángel

La vida de Ángel Cristo Jr. dio un giro de 180 grados en la primavera del año pasado: cuando inicia un romance con Ana Herminia Illas, su esposa. Se conocieron cuando ambos trabajaban de comerciales y se enamoraron rápidamente. Los primeros meses de la pareja fueron bastante felices e incluso Sofía y Bárbara comentaban con cariño las fotografías que el ahora matrimonio colgaba en sus redes sociales. “Qué alegría veros tan felices. Os quiero”, llegó a escribir la actriz de Totana.

Verano de 2023: Una bronca que lo cambió todo

Los problemas empezaron el verano de aquel año. Fue Ana Herminia la que en una entrevista fijó el punto de no retorno en el que madre e hijo rompieron lazos, entonces de manera íntima y discreta. Fue en Marbella durante unas vacaciones familiares que empezaron de manera idílica y acabaron de la peor forma posible. En un arrebato Ángel se encaró a su madre y empezó a soltar todas las frustraciones que le habían acompañado durante toda su vida: "Hubo muchos gritos y fue la primera vez que yo vi a Ángel como si fuera un niño de ocho años, desesperado, explicándose, temblando. Después de los que pasó con María (nombre real de Bárbara Rey) yo pasé miedo, lo vi demasiado mal, él me decía que no sabía cuánto iba a estar aquí, pero que España tenía que saber quién es realmente Bárbara Rey y su hija conocer todo lo que él vivió", contó la venezolana.

Noviembre de 2023: Ángel habla en ‘De Viernes’

Aquella crisis familiar se tornó pública varios meses más tarde. El 24 de noviembre de 2023 Ángel Cristo Jr. detonaba la primera bomba sentándose en el plató de ‘De Viernes’. El hijo mayor del domador y la artista de variedades decidió atacar sin piedad a su madre asegurando que la "verdadera pesadilla" en casa era ella, y no su padre. Ángel lo contó todo: episodios complicados de su infancia, la adicción al juego de Bárbara e incluso de cómo tomó, por indicaciones de su progenitora, fotografías comprometedoras de la actriz junto a Juan Carlos I o a Frank Francés.

Diciembre de 2023: Bárbara demanda a su hijo

Tras el shock inicial, en un primer momento Bárbara aseguró que no iba a tomar medidas contra su hijo mayor. Sin embargo, a medida que los ataques de éste se recrudecían cambió de opinión y tomó acciones legales contra su primogénito. "No reconozco a mi hijo. A partir de hoy, está muerto para mí", le dijo Bárbara Rey a Aurelio Manzano en las vísperas de las pasadas navidades.

Marzo de 2023: Bárbara se declara culpable de un delito para proteger a sus hijos

A pesar de la guerra, una madre siempre es una madre y Bárbara Rey no tuvo inconveniente en declararse culpable de un delito de alzamiento de bienes en el que estaban implicados Ángel y Sofía para evitar que sus hijos pudiesen tener problemas judiciales. La vedette estaba acusada deshacerse de su patrimonio a través de sus familiares para evitar embargos tributarios. "Cualquier cosa que hayan hecho ellos ha sido para ayudarme", insistía Bárbara a la salida de los juzgados. Sin embargo, aprovechaba para mandar un recadito: "A no ser que hubiera alguno que lo hiciera por interés, piensa que lo que hice fue poner mis propiedades a nombre de mis hijos".

Primavera de 2024: Ángel participa en ‘Supervivientes’ y rechaza un acercamiento

La escalada mediática de Ángel Cristo Jr. llegó a su cumbre con su polémico paso por ‘Supervivientes’. Bárbara quiso aprovechar el paso de Ángel por el reality de aventuras para acercar posturas y le mandó una carta a los Cayos Cochinos en el que lamentaba la situación y los daños causados. Sin embargo, Ángel rechazó la misiva: “Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, no tengo nada que escuchar de mi madre”, declaró desde Honduras. Al regresar del concurso, Ángel continuó paseándose por diferentes platós atacando a su madre y a su hermana. “Lo que estamos sufriendo no lo perdona Dios”, declaró entonces la vedette.

Septiembre de 2024: Ángel filtra unas imágenes íntimas de Bárbara y el Rey Emérito

La traición de Ángel Cristo a su madre se consumó el pasado mes de septiembre cuando Ángel vendió a una revista holandesa unas imágenes íntimas de Bárbara Rey y Juan Carlos I. "Esto no se va a quedar así, las medidas van a seguir para adelante. Él sustrae absolutamente todo”, declaró la vedette que negó también que su hijo fuese el autor de las fotografías tal y como él aseguró. "Las fotos no las ha hecho mi hijo, en la vida, y que no me he pronunciado hasta ahora porque nunca pensé que iba a llegar a este límite. Yo me he quedado con la boca abierta... Las ha hecho una persona cercana a mí y punto”, aseguró la actriz al tiempo que acusaba a Ángel de haberle robado ese material tan sensible.

Noviembre de 2024: Bárbara exige su derecho a ejercer de abuela

Tras todos estos acontecimientos, Bárbara decidió tomar una serie de medidas para poder ejercer de abuela pese a los impedimentos de su hijo Ángel: "Mi nieta es la niña más maravillosa del universo. La echo mucho de menos. Mi nieta tiene el mismo derecho que yo. No son mis derechos, son también los de ella", le contó la artista a Pepe del Real en ‘Vamos a Ver’.

Diciembre de 2024: La respuesta de Bárbara