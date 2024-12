En el primer programa de la cuarta temporada de 'Me quedo conmigo', Rodri Fuertes desvela la crisis económica que atraviesa . Después de confesar los traumáticos episodios que vivió en su infancia , el que fuera concursante de ' Gran Hermano ', devastado, lo cuenta todo sobre la complicada situación que está pasando , debido a unos graves problemas de gestión del dinero que llevaba ahorrado desde que saltara a la fama.

El influencer, que ha hablado sobre la infidelidad que descubrió de su padre, al límite, ha explicado en terapia las decisiones del pasado que le han llevado a atravesar este momento de ruina económica. Muy preocupado por qué le deparará el futuro, Rodri se abre con su psicóloga Andrea Vicente sobre la enorme cantidad de dinero que ha perdido en los últimos años. "Me la jugué con los gastos, me he quedado sin ahorros", ha comenzado confesando el exconcursante de 'GH', desvelando el motivo por el que ha perdido el colchón económico que había logrado ahorrar durante todos estos años tras su salida del programa.