Pero el influencer no se ha pronunciado únicamente sobre el fin de su romance con la exconcursante de ‘Supervivientes’, sino que se ha sincerado sobre la dependencia que había en su relación con Adara Molinero. Rodri explica que es algo que no le había pasado en la vida, llegando a “convertirse en una droga” y añade: “No me ha pasado en la vida, no podía estar sin saber nada de ella”.