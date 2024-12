Jessica Bueno siempre dijo que no iba a ser madre de nuevo junto a Luitingo y que si el finalista de ' Gran Hermano VIP ' quería permanecer a su lado, tenía que asumir que solo estarían ellos junto a los tres hijos que ella tiene de relaciones anteriores: Fran, nacido de su romance con Kiko Rivera, y Jota Junior y Alejandro, fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro. Pero lo que nunca contaron es que sí que estaban dispuestos a ser "papis" de una adorable gatita .

Tras este anuncio, Luitingo ha compartido una foto de Jessica con sus tres hijos para confirmar que es muy feliz junto a la familia que le ha aportado su relación con la modelo: "A veces me vuelven loco, pero no hallo mi vida sin ellos. No os hacéis ni una idea de lo que siento por los tres pollitos estos... Y por la de verde ni te cuento". Una declaración de amor a la que la que la graduada en Protocolo y Organización de Eventos ha respondido también a través de Instagram: "¡Te volvemos loco pero te damos mucho amor! Sin nosotros te aburrirías".