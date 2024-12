Jessica Bueno aclara si ha recibido respuesta de Jota Peleteiro tras su entrevista en '¡De viernes!'

Fue Amor Romeira la que anunció en 'Fiesta' la ruptura de Jessica Bueno y Jota Peleteiro hace dos años. Desde entonces, la modelo solo había dado pinceladas sobre su relación con el padre de sus dos hijos pequeños (el mayor es fruto de su romance con Kiko Rivera) durante su paso por la octava edición de 'Gran Hermano VIP' el año pasado hasta ahora, que ha dado un paso al frente y ha concedido una entrevista en '¡De viernes!' para contar por qué se terminó su matrimonio con el exfutbolista y cómo actuó él tras su divorcio.

En su reaparición en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, la sevillana explicó que su relación se terminó por las infidelidades de Jota y que en ese momento ella se vio ahogada económicamente porque no tenía ahorros, ya que no había trabajado durante su matrimonio porque él así lo prefería. Fue entonces cuando el ahora empresario, y siempre de acuerdo con el testimonio de la maniquí, se negó a dejarle vivir con sus hijos en el chalet familiar, no le permitió usar el coche familiar ni contar con la persona que trabaja en casa para ayudarles con los niños.

Al ver que no podía mantenerse en Bilbao con sus tres hijos, Jessica Bueno decidió marcharse a su Sevilla natal, donde tiene una casa con jardín y piscina en propiedad. Pero ahora, dos años después de su separación, asegura que su exmarido no le pasa la pensión de manutención de sus hijos: ''Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes y veo que viaja".

Tras su entrevista en Madrid, la exconcursante de 'Supervivientes' ha regresado a Sevilla junto a su gran apoyo, su actual pareja, el cantante Luitingo. En la estación de tren, le ha visto un reportero de 'Europa Press' y se ha interesado por saber si Jota Peleteiro ha reaccionado a su entrevista. "No, no, no, para nada", ha comentado ella, negando así haber recibido respuesta por parte de su exmarido, que en sus redes sociales se ha centrado en presumir de sus logros profesionales.