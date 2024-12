Jota Peleteiro y Jessica Bueno se separaron hace dos años . Un año más tarde, la ahora novia de Luitingo entraba a la casa de Guadalix de la Sierra para ser concursante de la octava edición de ' Gran Hermano VIP ' y en una charla le confesaba a su pareja que su exmarido y padre de sus dos hijos pequeños (el mayor es fruto de su relación con Kiko Rivera) le había sido infiel y que ella no lo había pasado nada bien tras la ruptura. Un relato sobre el que ahora ha profundizado más con una entrevista en '¡De viernes!' .

La modelo ha contado que durante la relación con Jota no trabajó porque él así lo prefería y que cuando él, que le estaba siendo infiel, rompió su matrimonio, ella se vio sin dinero suficiente para hacer frente a los gastos de un piso en Bilbao, la ciudad en la que vivían. En ese momento, y siempre de acuerdo al relato de la sevillana, su ex le pidió que se fuera de la casa que habían compartido durante su relación y no le pagó el alquiler del piso al que se fue con sus hijos como habían acordado.