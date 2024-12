Por eso para ella no es un problema cuando llegan las Navidades y tiene que dividirse con Benji Aparicio, al que "le daría el premio Padre del Año" por ser un "padrazo". Tal y como ha contado en el evento, ella pasará con los niños la Nochebuena y el día de Navidad y el padre celebrará con ellos el año nuevo. "Cada año vamos rotando", ha explicado Laura Matamoros, que está encantada con esta "cordialidad" y buen rollo que hay entre ellos. Porque, tal y como ha reflexionado, que su historia de amor no haya funcionado, no tiene nada que ver con que no puedan ahora tener esta buena relación por el bien de sus dos hijos.