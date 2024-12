Desde la pasada entrevista más especial que dio Bárbara Rey en '¡De Viernes!', la vedette todavía no había reaparecido ante las cámaras para contar cómo se siente tras la publicación de las imágenes. Pues bien, 'TardeAR' ha conseguido encontrar a la madre de Ángel Cristo Jr. y ha dado unos minutos para explicar cómo se siente y si todavía tiene más cosas que contar acerca de su relación con el emérito y su hijo el próximo lunes.

" He tenido unos días malos... mucha tensión, mucho dolor... pero estoy bien . Y ya está, no te puedo decir otra cosa", cuenta la vedette en exclusiva para 'TardeAR'.

Sobre cómo se presentan los próximos días hasta la nueva entrevista del próximo lunes, la vedette, responde: "Eso ya lo iréis viendo en las próximas promociones. Yo no te puedo decir más... Pero como ya estoy acostumbrada a que me digan tantas cosas de mi... Lo que tengo que hacer ya es no hacer caso".