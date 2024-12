Esta mujer ha contado precisamente cómo era tan difícil de detectar el timo , ya que "parecía todo real". Natividad ojeó un día el Facebook y vio una publicación que le suscitó mucho interés. En ella, aparecía un ministro y Amancio Ortega , junto a su hija , donde anunciaban la creación de una plataforma que gestionaba inversiones y que iba a ser "muy beneficiosa para los españoles ". Aquí ya nos encontramos con la primera trampa: el vídeo estaba realizado con Inteligencia Artificial y aparecía en un perfil no verificado . Pero la mujer no detectó en ningún momento que el discurso fuese falso y decidió invertir.

En un inicio, depositó 260 euros. "Al cabo de dos días, me llamó un asesor y me dijo que me llevaría las cosas", narra la víctima.