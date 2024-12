La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que intenta a diario que su novio le pida matrimonio

La finalista de 'Supervivientes' ha sido muy criticada por vestirse de novia y simular en redes su pedida de matrimonio

Una seguidora le recuerda a Melyssa Pinto lo que pensaba de su novio, Marco Panosian, antes de salir con él

Melyssa Pinto ha sido muy criticada en varias ocasiones por posar con un vestido de novia en Instagram sin tener planes de boda o por similar su pedida de mano. La razón de estas críticas es que sus seguidores piensan que está "forzando" a su novio, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Marco Panosian, a pedirle matrimonio. Ahora, en el podcast de 'La influencia', la exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre esta cuestión.

La influencer ha recordado que tiene 33 años y que su chico tiene seis años menos, por lo que comprende que él no esté preparado para casarse e iniciar una familia, pero que no puede quitarse de la cabeza la idea de pasar cuanto antes por el altar porque quiere "ser una novia guapa": "No quiero casarme con 40 años". Para los hijos, todavía puede esperar e, incluso, ha reconocido que solo tendría dos por deseo de su novio, ya que ella solo tendría uno.

La exnovia de Tom Brusse cree que podría "ceder" en el número de hijos si su pareja accede a casarse por la iglesia, algo que él no quiere porque es ateo: "Yo pienso: 'Como tú no es algo que tenías pensado casarse y yo sí, hazlo por mí'. Ya que das el paso, dalo entero". No obstante, no cree que ese momento esté cerca pese a lo mucho que le insiste a su novio para que le pida que haya boda.

"Yo a mí manera le presiono para formar una familia y casarme. Además, es que yo quiero primero casarme y después tener hijos, a lo tradicional. Yo le digo cada día por la mañana me levanto y le hago así [levanta la mano y muestra sus dedos desnudos, sin anillo de compromiso]. Está ya hasta las narices de mí. Yo siempre le digo: 'Tú no quieres ya y yo sí. ¿Y somo somos dos yo me tengo que j*der y tú te quedas tan a gusto? ¿Quién dice quien tiene que ganar? Si me quieres, haz algo'", ha explicado la catalana.