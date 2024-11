De hecho, Pantoja admite que sigue son bastantes secuelas tanto "físicas, como no físicas". Y es tal y como explica a sus seguidores, "todo te emociona, todo te da felicidad o a la vez te afecta o te viene abajo". Es más, Anabel asegura que llora por todo: "porque mis amigas me manden flores, porque me envíen mi tostada de aguacate o porque me den un abrazo. No me hacen falta hormonas para llorar, siempre he sido así".