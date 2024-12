Hablamos de Javi Moreno , uno de los miembros del grupo ‘Efecto Pasillo’, junto al que vivió una etapa muy bonita. Sin embargo, hay que recordar que él no es el único famoso con el que ha estado la colaboradora de Telecinco.

Durante la velada, el dueño del local se unió a la cena y aquella cita se convirtió en cosa de tres. Lo que no se imaginaba Leo era que aquel día iba a nacer una bonita historia de amor y que él no iba a ser el protagonista.

“Me enteré de que había hecho de celestino. Yo llevé a Alexia al restaurante y, cuando me di cuenta, ella estaba metida en una relación con Aarón Guerrero. Él me dijo que empezaron a hablar la noche de la cena y que iniciaron una relación”, aseguró el extronista.