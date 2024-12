Los problemas de salud que obligaban a Alma Bollo a acudir a un hospital de urgencias no consiguieron empañar el bautizo de su hijo Miguel, celebrado este fin de semana en Sevilla. La exconcursante de 'Supervivientes' ha celebrado este importante momento en la vida de su segundogénito junto a su familia y seres queridos con una fiesta que no ha dejado indiferente a nadie. Como madre del protagonista del día, la hija de Raquel Bollo necesitaba brillar con su look. Una tarea que la influencer consiguió con creces gracias a su madre, encargada de diseñar sus dos looks para este día tan especial.