"Es el día más complicado", comenzaba diciendo Bárbara al empezar esta entrevista para hablar de su hijo. Que respondía si cree que es verdad que este no tiene miedo a lo que vayas a contar: "He visto cosas que él ha dicho y la forma de contestarme, como si no hubiera sido nada en su vida, con esa chulería de que no le afecta, creo que él no tiene miedo a nada y no me tiene miedo porque sabe que yo no soy capaz de decir no las mentiras que él ha dicho sobre mí, si no las verdades que yo y mi hija hemos vivido con él".