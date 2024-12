Además de Gro In Desarrollos SL., el de A Pobra do Caramiñal también aparece como administrador de Rammalloc Sports SL., Ramalloc Innovation Corporation SL., King Jota Galicia SL. y 194 Management SL.

"Fue muy complicado al principio. Invertimos mucho dinero sin saber si iba a funcionar al ser una idea completamente novedosa. Me siento muy orgulloso porque mucha gente me decía 'esto es una locura'", decía el pasado mes de enero The Athletic, de The New York Times.