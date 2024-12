Las palabras de Bárbara Rey para colaboradores como Galiacho, Sandra Aladro, Ángela Portero o Alessandro Lequio

"Quiero decir a estos colaboradores que yo no voy de víctima", entonaba la que fuera vedette

Bárbara Rey, sobre que su hijo sacase a la luz las fotografías con el emérito: "Me las robó con esa intención"

Bárbara Rey, tras su primera entrevista en el especial de '¡De Viernes!' en la que se sinceraba como nunca sobre su relación con el rey emérito, nos ha contado cómo se ha sentido tras esto y ha querido contestar a las informaciones de algunos colaboradores.

"Estuve muy mal la noche cuando lo estabáis emitiendo porque hubo un montón de cosas que me parecieron muy injustas, pero eso es un problema de los colaboradores, vi una serie de ataques muy feos, con mucha maldad y mucha mentira", entonaba la que fuera vedette.

La que desmentía informaciones de algunos de ellos, desde cómo relató Galiacho su llegada a Madrid o del piso de Aravaca: "Eso es mentira. No creo que Galiacho fuera a ese piso, no le veo allí a él". Pasando por las palabras de Ángela Portero: "Es muy bonito, desde un plató, cuando tú no estás, machacarte". A sus palabras para Alessandro Lequio: "Cómo grita ese hombre, se cree que por gritar tiene más razón".

Como también se refería a Sandra Aladro: "Diga lo que diga, que si eso es historia de España, puede ser toda la historia que tú quieras, pero que salga a la luz eso no. La historia de España es que se sepa que le he grabado o que le he hecho fotografías, bien, pero no que tú las utilices para llevarte un porcentaje con tu marido, que es el que representa a mi hijo".