Bárbara Rey ha contado uno de los peores momentos que vivió durante su matrimonio con Ángel Cristo

Bárbara Rey lanza un directo mensaje a su hijo Ángel Cristo Jr.: "Te hablo con la misma frialdad que tú has tenido conmigo"

En la segunda entrega del especial 'Bárbara Rey: mi verdad' se ha vivido un momento único cuando Santi Acosta ha parado la entrevista con Bárbara Rey tras romper esta a llorar a lágrima viva. El origen de su desconsolación viene después de contar una experiencia estremecedora que vivió una noche con Ángel Cristo, con el que contrajo matrimonio.

Ella sospechaba que tenía alguna amante porque hacía unas salidas un tanto "extrañas". Así que decidió perseguirlo después de que su marido le dijese que iba a la farmacia "porque le dolía la muela". Lo que le llamó a Rey la atención es que el establecimiento al que le dijo que iba en La Moraleja estaba cerrado, ya que era de noche. Cogió el coche y le siguió para ver lo que hacía Cristo.

El duro episodio que vivió con Ángel Cristo

"Veo que se bajan unos hombres y le dan algo no sabía que era. Cuando vi todo eso , me di la vuelta y me fui corriendo para mi casa", cuenta Bárbara Rey. Al llegar, su entonces marido dejó la chaqueta y ella encuentra algo en uno de los bolsillos.

"Me encuentro la funda de un carrete de fotos llena de cocaína". Tras esto, Cristo empieza a desvariar "como un loco desencajado" porque no encontraba el carrete. "Yo decía 'ay dios mío', qué hago yo si no la encuentra", relata visiblemente emocionada.

Bárbara le dice que está en la puerta de la cocina y le quita de las manos el paquete con la droga. Pero ella estaba atemorizada porque pensaba que podía hacerle daño si no localizaba la cocaína. "En ese momento se me salía el corazón por la boca y sabía que como estaba, si me daba una paliza me mataba". "Sabía que me iba a matar y decía: 'qué va a ser de mis hijos con este hombres'", añade.

Tras contar esto, Rey se ha roto a llorar a lágrima viva y sin parar. Santi Acosta, al verla tan triste, se ha levantado de su silla para consolarla y decirle: "Venga, paramos un rato".

