Bárbara Rey, en esta segunda entrevista para '¡De Viernes!' se ha pronunciado sobre sus fotografías que se han filtrado junto al rey emérito y sobre que su hijo Ángel Cristo Jr. las haya sacado a la luz: "No me importa que diga que diga que ha sido revelación de secretos, más de revelación de secretos que él me robe a mí las fotografías y que se publique todo lo que se ha publicado... le han hecho una pelicula para que él la cuente, por capítulos. Que yo no soy tonta, sé muy bien cómo viene todo”.

“Pueden ser la prueba, pero no sacarlas. Están hechas en mi casa y es un lugar privado”, entonaba la vedette, que asegura que no tendrían por qué haber salido a la luz: "Sacando esas fotografías se demuestra que estamos en una situación amistosa e íntima y eso lo están viendo los hijos de él y la que todavía sigue siendo su mujer, eso no es necesario".

Como también se pronunciaba sobre si cree que la figura de Ana Herminia ha tenido algo que ver para que su hijo diera este paso: “Si no le hubiera tenido al lado a Ana Herminia, posiblemente lo hubiera hecho porque llevaba dos años queriendo vender las fotografías. No sé si habría llegado tan lejos, pero sí, es que ha dicho unas barbaridades tan grandes... pero sí. Cuando me roba los negativos y todas las fotografías… lo hace con esta intención”.