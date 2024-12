La colaboradora de Telecinco viajaba en 1997 hasta La Habana en Cuba, ciudad en la que conoció a Asdrúbal Ametler, un modelo cubano que no dudo en instalarse en Madrid poco tiempo después, para estar cerca de su nuevo amor. No importaba la diferencia de edad entre ambos, ella algo más de 20 años mayor que él. Tras tres años de relación Asdrúbal t enía claro que quería pasar el resto de su vida junto a la actriz.

En el primer programa de la tercera temporada de La Noche D en 2022, la modelo contaba cómo le pidió el modelo matrimonio : "a mí me pidieron la mano en un cumpleaños, se dio la circunstancia de que había gente muy conocida. Y, como yo no tengo padre", explica la actriz, Asdrúbal "le pidió mi mano a Pedro Almodóvar".

Los testigos del enlace fueron el actor Manuel Bandera y Olga, la madre de Asdrúbal y como testigo un gran amigo del modelo el actor Iván Sánchez. "Me he emocionado mucho cuando han entrado cuatro amigas mías, que están solteras, a ayudarme a vestirme y todas se han puesto a llorar. Pero, sobre todo, me he emocionado cuando he visto a mi compadre, Manuel Bandera, porque le quiero mucho", confesó la actriz tras su boda.