La exconcursante de 'Gran Hermano' sufre alopecia androgénica y explica cómo lo descubrió

Al enterarse de su diagnóstico, Elsa Mateos se hundió y compró una peluca para "no verse sin pelo"

Elsa Mateos, tras enterarse de su alopecia: "Estoy en tratamiento, lo han pillado a tiempo"

Elsa Mateos sufre alopecia androgénica. A la exconcursante de 'Gran Hermano' se lo acaban de diagnosticar y ella misma reconoce que ha sido un golpe muy duro. Cuando se enteró del resultado del análisis, se quedó "en shock" y no pudo evitar ponerse a llorar. Incluso, se ha comprado una peluca. Ahora, la vasca, examiga de Edi, ha iniciado el tratamiento médico y, aunque reconoce que hay "folículos en las que ya no se puede hacer nada para que salga el pelo", está más tranquila y ha explicado en qué punto se encuentra.

La que fuera la primera expulsada de 'GH 19' ha compartido un vídeo explicando su situación. "Siempre he sido una chica con el pelo finito y nunca me ha importado. Cuando era joven tenía el pelo largo, pero me lo fui cortando. Sí que es cierto que notaba que no tenía el mismo volumen en las puntas que en la parte de arriba. Entonces como que me sentaba mejor llevarlo corto", ha explicado para poner en contexto a sus seguidores.

Pero todo cambió este mes de diciembre. "Me estaba peinando y me estaba viendo la cabeza, todo el cuero cabelludo y por los laterales. Nunca me había llegado a ver así. Fui a la clínica, me hice el análisis y en cuestión de un segundo, o menos, me dijo: 'tienes alopecia androgénica'. Me dio un bajón increíble, me quedé en shock. La doctora intentó tranquilizarme, pero yo no estaba asimilándolo. Estaba triste, muy triste. No entendía cómo podía estar pasando eso a mí. Empecé a visualizarme calva y que iba a empezar a perder poco a poco todo el pelo. Fue tal la angustia que me estaba generando que me compré una peluca", ha reconocido la del País Vasco.

Empecé a visualizarme calva y decidí comprarme una peluca

Ahora, la creadora de contenido reconoce que la tiene "guardada" y que no cree "vaya a llegar a utilizarla", pero que en ese momento de angustia en lo único que pensaba era en que no quería verse "sin pelo". Elsa Mateos empezó el tratamiento la semana pasada. "He estado angustiada, me veía mal al espejo... Cuando volví a la clínica me puse a llorar de toda la tensión que había estado acumulando. Pero estoy en manos de profesionales y ya me estoy tratando. Voy a dos sesiones por la semana. En casa también tengo que ser constante con el tratamiento que me han mandado", señala la joven.

El tratamiento de la exconcursante de 'Gran Hermano'

Pero, ¿qué se quiere conseguir? La exconcursante de 'Gran Hermano' lo ha explicado con todo lujo de detalles. "Con mi tratamiento se pretende evitar que el pelo se siga cayendo. Me han dicho que tengo folículos que ya han cicatrizado de los que ya no podemos hacer nada para que crezca el pelo, pero que tenemos mucho pelo nuevo, muy finito, y lo que se quiere conseguir es que cojan fuerza. Para tener más densidad, más volumen y un pelo sano", ha señalado la vasca.

Tengo folículos que ya han cicatrizado de los que ya no puede crecer pelo