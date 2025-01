"Necesitaba unos días para mí. Ha fallecido mi madrina y por eso he estado desconectado de las redes sociales", explica a la vez que hace público su duelo y justifica la falta de atención que ha tenido hacia sus seguidores. "Lo siento mucho por no haber estado atento a los mensajes. Gracias, gracias y gracias. No sé cómo agradecer todo este cariño que he recibido. Os quiero mucho", agrega mientras se despide nuevamente de su comunidad.