No son momentos fáciles para Aguasantas y Juan José Peña, que han decidido terminar su relación a pesar de estar comprometidos y llevar algunos meses organizando su boda . Era abril de este mismo año cuando la pareja sorprendía a sus seguidores con la feliz noticia de su compromiso. "Se arrodilló él, se lo pedí yo. Juntos por muchas etapas", contaba en ese momento la andaluza, que compartía en sus redes la original pedida de mano.

La que fuera nuera de Raquel Bollo y el padre de la primera hija de Alma Bollo se conocen desde los 12 años y, aunque él siempre le había tenido echado el ojo - tal y como contó cuando visitaron el videopodcast de Jessica Bueno y Luitingo para mtmad-, no fue hasta 2021 que decidieron iniciar una relación sentimental . Un romance que ahora llega a su fin de la manera más dolorosa para ellos.

Ha sido Aguasantas Vilches quien, a través de su perfil oficial de Instagram, ha hecho oficial la noticia de su ruptura sentimental después de algún tiempo sin publicar nada con Juan José Peña, del que se ha despedido con unas desgarradoras palabras. "Me encantaría decir que es lo mejor para los dos, pero, aunque ha pasado un tiempo, no me hago a la idea", ha reconocido la dueña de su propia tienda online de calzado.