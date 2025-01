La presentadora ha sido tajante: " yo no sé la obsesión que tiene tu colaboradora conmigo ". "No voy a entrar en polémica con esta señora que ya son muchos años, pero esta señora odia a la empresa y a los empresarios ", ha lanzado Quintana.

"Sí, tengo una empresa inmobiliaria de alquileres. Es más, voy a hacer un nuevo proyecto de coworking ", ha añadido. " ¿Pero sabes por qué tengo estas cosas? Porque me lo he ganado como tú te ganas como productor y cualquier empresario que pagamos impuestos ", ha dicho Ana Rosa en directo.

Además, Quintana ha denunciado que le haya lanzado críticas desde la Cámara Alta. " ¿Pero esta señora quién es para decir lo que le dé la gana en un programa de máxima audiencia ?. No estamos en igualdad de condiciones, me pone verde en el Congreso" , ha compartido.

"No le ha sentado muy bien que le hayan asesorado para finalmente no ser el responsable de eso que estaba convocando. Lleva varios días increpando. Daniel Esteve se puede enfadar pero son nazis", había manifestado Montero.

Tras ello, Montero aludió a Ana Rosa y se originó un fuerte encontronazo entre ella y el presentador de 'TEM'. "Cuando toques a cualquier compañero que no esté presente... el día que esté ella aquí le dices todo a la cara. Estamos hablando de Daniel Esteve. No voy a dejar que vengas aquí a lanzar tu mitin. Te agradeceré que no conviertas esto en un lodazal", le dijo Risto. 2