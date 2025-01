"Este pequeño lleva toda la tarde blandito y cuando he llegado a casa le he escuchado un pitido en el pecho que no me ha gustado nada", ha sido lo que la exparticipante de 'LIDLT' ha contado en sus redes justo antes de ir a urgencias. A través también de su perfil oficial de Instagram, donde le siguen más de 300.000 usuarios, la madre primeriza ha dado la última hora sobre el estado de salud de su pequeño.