En el hall del Trump International Golf de Palm Bech se ha grabado el vídeo en el que aparece un rejuvenecido Donald Trump. El protagonista aparece con una gorra roja en mano y un polo blanco , ambos con la marca de su campaña electoral y partido , se para delante de un grupo de personas que no para de aplaudir y éste, presumiendo de nuevo 'look' de pelo, saluda a los presentes: "¿Lo estáis pasando bien todos?".

En cuanto al pelo, se puede apreciar su pelo blanco, aunque esta vez no lleva ese cabello voluminoso con un tupé al que nos tenía acostumbrados. Ahora, Donald Trump se ha repeinado los laterales , dejándose un peinado muy característico de los años 70 llamado 'mullet'.

Este vídeo de Trump no ha pasado desapercibido en redes sociales, quienes no han tardado en reaccionar. La inmensa mayoría sse ha pronunciado sobre el nuevo 'look' del futuro presidente: "Se cortó el pelo de nuevo y es muy gracioso, se parece a Buzz McCallister de 'Solo en Casa".